ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът за "Дейвис": В нито един момент не се от...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21291973 www.24chasa.bg

Земетресение с магнитуд 5,7 разтърси Колумбия

1620
Земетресение СНИМКА: Pixabay Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Силно земетресение разтърси Северна Колумбия тази сутрин. Трусът е бил с магнитуд 5,7 и на дълбочина 10 км, съобщава Ройтерс.

Досега не са получени съобщения за жертви или щети, местните власти са започнали да оценяват щетите и да наблюдават ситуацията в очакване на евентуални вторични трусове.

Земетресението, усетено от жителите в няколко района на северната част на страната, предизвика безпокойство сред гражданите, особено като се има предвид плиткият му епицентър, което го прави по-осезаемо на повърхността, пише Би Ти Ви.

Колумбия се намира в „Огнения пръстен" в Тихия океан - район, известен с висока сеизмична и вулканична активност.

Земетресение СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Красимир Вълчев: Когато стават по-късно, децата учат по-добре. Това е пътят - с дострояване на училища