Резервисти от Унгария и членове на КейФОР пристигнаха в Босна за съвместно обучение

Ежегодното многонационално учение на силите на ЕС в Босна и Херцеговина ЕУФОР се провежда от 9 до 26 септември на територията на страната. СНИМКА: Пиксабей

Резервни сили от Унгария и членове на КейФОР, международните мироопазващи сили под ръководството на НАТО в Косово, влязоха днес в Босна и Херцеговина през граничните пунктове Свилай и Клобук, съобщи босненската национална телевизия БХРТ.

Тяхната задача е да се интегрират със силите на мироопазващата мисия на Европейския съюз в Босна и Херцеговина (ЕУФОР), които вече са в зоната на операциите, които в момента включват персонал от 25 държави, участващи в мисията, и да участват в „Бързо реагиране 2025" – основното годишно учение на ЕУФОР, предаде БТА.

Участниците в тази многонационална дейност ще включват и членове на въоръжените сили и правоприлагащите органи в Босна.

Основната цел на учението е да се подобри оперативната готовност на всички участващи сили и да се потвърди продължаващата подкрепа на ЕУФОР за партньорите ѝ в Босна и Херцеговина за поддържане на сигурна и стабилна среда в цялата страна.

