Френски фермери излизат на протест срещу сделката с Меркосур и митата на САЩ

Най-големият фермерски синдикат във Франция - Национална федерация на земеделските съюзи Фе Ен Ес Е А (FNSEA) – призова за участие в национален ден на протест на 25 септември срещу планираното споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и страните от южноамериканския блок Меркосур, както и срещу новите мита, наложени от САЩ. Това съобщи председателят на организацията Арно Русо в интервю за "Журнал дю Диманш", предаде Ройтерс.

"Призоваваме за мащабен ден на действия на 25 септември във всички региони – срещу Меркосур, срещу данъците, наложени от Доналд Тръмп, и срещу потока от международни вносни стоки, които не спазват нашите правила", допълва Русо, предаде БТА.

Протестът увеличава натиска върху новия министър-председател Себастиен Льокорню, който вече е изправен пред планирани стачки и демонстрации от страна на синдикатите на 18 септември.

Европейската комисия представи споразумението с Меркосур за ратификация от страните членки този месец. Според медийни информации, Брюксел се опитва да смекчи съпротивата на Франция, включително чрез обещания за възможни ограничения върху вноса на земеделски продукти.

На въпрос какво очаква от Льокорню, председателят на Фе Ен Ес Е А той посочи, че очаква от новия френски премиер "това, което очаквах и от неговите предшественици – визия и посока, които да дадат отговори на селскостопанския сектор, измъчван от несигурност, и да ни дадат възможността да действаме за гарантиране на суверенитета на страната, особено по отношение на хранителната ѝ независимост".