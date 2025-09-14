ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът за "Дейвис": В нито един момент не се от...

Два влака дерайлираха в една и съща област на Русия, един машинист е загинал

Два влака дерайлираха днес сутринта в два различни района на руската Ленинградска област, в западната част на страната. Машинистът на единия от влаковете загина, а железопътният трафик беше нарушен, обяви областният управител Александър Дрозденко, предаде Франс прес.

Двата инцидента станаха няколко часа след експлозия вчера късно вечерта на взривно устройство в участък на железопътна линия в западната Орловска област, при което загинаха трима души.

Първият влак е дерайлирал днес близо до гара Семрино в окръг Гачина в Ленинградска област и там е в ход спасителна операция, уточни Дрозденко. Той поясни, че локомотивът е излязъл от релсите и е загинал машинистът, който се е оказал заклещен в кабината, предаде БТА.

Вторият влак, който е дерайлирал, е бил товарен с 15 вагона-цистерни. Той е дерайлирал по на юг от първото дерайлиране. Жертви няма, добави Дрозденко.

Следователи проучват версията за евентуален саботаж.

Руската железопътна мрежа на няколко пъти беше засегната от дерайлирания, взривове и пожари, които руските власти приписват на украински саботаж.

Киев не поема отговорност за тези инциденти, но приветства такива действия, като казва, че Русия използва железопътната си мрежа, за да транспортира военни и гориво за руските сили, сражаващи се в Украйна.

