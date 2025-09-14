Вучич пристигна на посещение в Япония

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сръбският президент Александър Вучич пристигна днес в Осака, с което започна работно посещение в Япония, предаде ТАНЮГ.

По време на посещението си в Осака Вучич ще присъства на официалната церемония по представяне на Националния ден на Сърбия в Осака в рамките на световното изложение ЕКСПО 2025, след което ще посети павилионите на Сърбия и Япония, предаде БТА.

Очаква се сръбският президент да се срещне с японския император Нарухито в Императорския дворец в Токио.

По време на посещението си в Токио Вучич ще се срещне и с японския премиер Шигеру Ишиба.

Посещението си в Япония Вучич ще завърши с участие в презентация за инвестиционния потенциал на Сърбия, на която ще присъстват и представители на големи японски компании.

Това е първото посещение на сръбския президент в Япония и ще продължи до 17 септември.