Над 570 мигранти пристигнали на южния гръцки остров Гавдос за 24 часа

През изминалата нощ на остров Гавдос, най-южния остров в Гърция, са пристигнали общо 578 мигранти на борда на девет лодки, предаде "Катимерини", като се позова на информация от гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Заедно с тези, които вече са настанени във временен център в Агия, близо до Ханя, броят на мигрантите в региона е нараснал до 1139, което е накарало местните власти да потърсят незабавно прехвърляне в затворени центрове на континента.

Повече от 450 души прекараха съботната нощ на Гавдос, преди да започне постепенното им прехвърляне на север към Хора Сфакион на южното крайбрежие на Крит, а оттам към Агия. В момента в лагера са настанени 561 мигранти и се съобщава, че е пренаселен, предаде БТА.

Синдикатът на работниците от бреговата охрана предупреди, че „условията са опасни и неприемливи". ЕРТ също съобщи за напрежение и инциденти в лагера в събота вечер.

Въпреки по-строгите миграционни политики, потоците към Крит са се увеличили с 310 процента през тази година. Нова директива на министъра на миграцията Танос Плеврис заменя термина „нерегламентирана миграция" с „незаконна миграция" в официалните документи, позволява задържането на отхвърлените търсещи убежище за срок до 24 месеца и определя наказания от две до пет години затвор за тези, които остават незаконно в страната.