Откриха мъртъв бившия световен шампион по бокс Рики Хатън

Бившият световен шампион по бокс Рики Хатън беше намерен мъртъв в дома си в Манчестър. Той почина само седмици, след като обяви драматичното си завръщане на ринга.

Полицията откри тялото тази сутрин в жилище на Bowlacre Road, Хайд, Тамсайд, Greater Manchester; в момента пред къщата има полицейска лента и смъртта не се третира като подозрителна.

„На адреса бе повикан полицейски екип от член на обществеността в 06:45 часа днес, където бе намерено тялото на 46-годишен мъж. По настоящем няма данни за подозрителни обстоятелства", съобщават от полицията.

Според източници, цитирани от "Дейли мейл", приятели първоначално се притеснили снощи, когато Хатън не се появил на събитие, на което трябвало да присъства един от боксьорите му. След прекратяване на професионалната си кариера той работеше като треньор, но беше обявил завръщане — с мач, планиран за 2 декември в Дубай срещу представителя на ОАЕ Ейса Ал Дах.

Хатън получи орден MBE през 2007 г. за заслуги към спорта и открито говореше за борбата си с психичното здраве и пристрастяванията към наркотици. Неговият близък приятел и боксов експерт Стив Бънс сподели, че Рики „бил в много добро състояние" и че е „срещнал, атакувал и решил" проблемите си с пристрастяванията.

Голям фен на Манчестър Сити, Хатън бил планирал да присъства на днешното дерби срещу Манчестър Юнайтед и имал резервация в корпоративната зона на стадиона. Той бил и голям почитател на Oasis — един от най-запомнящите се моменти в кариерата му бе, когато Ноел и Лиъм Галахър го въведоха на ринга, държейки коланите му преди двубоя с Полие Малиняги във Вегас през 2008 г.

Наричан „The Hitman", Хатън беше известен със своя агресивен и храбър стил; през кариерата си (1997–2012) печели множество световни и британски титли. Той оставя след себе си един син — Кембъл, който се отказа от бокса на 24 г. и през юли започна работа като инсталатор на соларни панели, както и две дъщери — Мили и Фърн. В професионалния си рекорд Хатън записва 45 победи в 48 мача. Сред най-големите му успехи са победите над руснака Костя Цзю и Хосе Луис Кастийо; сред болезнените му загуби са срещите с Флойд Мейуедър и Мани Пакиао.

През юли Хатън, който следващия месец щеше да навърши 47 г, обяви завръщането си в бокса с мача на 2 декември в Дубай. Само преди два дни той публикува видео как тренира интензивно на чувал, с надпис: „Четвъртък - работа на чувала. #hitman #bluemoon #getupthereboy."

Боксъри и фигури от спорта откликнаха с почит и съболезнования. Бившият световен шампион Амир Хан написа: „Днес загубихме не само един от най-великите британски боксьори, но и приятел, ментор, воин — Рики Хатън." Крис Юбанк-младши заяви: „Почивай в мир, г-н Рики Хатън. Отдаваме ти почит." Таисън Фюри публикува две снимки с Хатън и добави: „Не мога да повярвам. Почивай в мир, легендо @rickyhatton — така младо."

Актьорът Рей Уинстън написа: „Шокиращи новини, чувствам се като да ме удрят в стомаха. Въпреки че никога не съм имал удоволствието да се запозная с него, чувствам, че го познавам. Велик шампион в ринга и на хората. Моите най-искрени съболезнования към семейството му. Почивай в мир, шампион — замина твърде рано." Пиърс Морган туитна: „RIP Ricky 'The Hitman' Hatton, 46. Намерен мъртъв в дома си в Манчестър, полицията казва — няма подозрителни обстоятелства. Каква изключително тъжна новина." Сача Лорд, съветник по нощната икономика в Манчестър и собственик на The Warehouse Project, също изрази съжаление и предложи да бъде спазено едноминутно мълчание по време на дербито в негова памет.

Хатън израсна от аматьорските и националните сцени, за да се изправи срещу най-добрите боксьори на своето поколение. Простият му, близък до хората характер го направи любимец на феновете по света, но и той открито говореше за тежките периоди след края на кариерата си. Преди години признава, че е страдал от депресия и е правил опити за самоубийство — в интервю за Би Би Си преди девет години каза: „Опитах се да се убия няколко пъти. Отивам в кръчмата, връщам се, изваждам ножа и седя на тъмно, истерично, плача."