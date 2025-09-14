Местят съкровищата на Тутанкамон в Големия египетски музей

Залата на Тутанкамон в Египетския музей на площад "Тахрир" в Кайро ще затвори врати на 20 октомври заради пренасянето на последните антики от съкровището на момчето-фараон в Големия египетски музей (ГЕМ), който ще бъде тържествено открит на 1 ноември, съобщи онлайн изданието на списание "Иджипт тудей", позовавайки се на Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет, пише БТА.

Останалите експозиции в Египетския музей няма да бъдат засегнати и той ще продължи да приема посетители в обичайното си работно време, уточни генералният секретар на Върховния съвет по антиките Мохамед Исмаил Халед.

В подготовка за дългоочакваната бляскава церемония ГЕМ ще бъде затворен от 15 октомври до 4 ноември. Събитието беше планирано за 3 юли т.г., но беше отложено, заради войната между Израел и Иран през юни.

Отварянето на новия музей за посетители на 4 ноември ще съвпадне със 103-тата годишнина от откриването на гробницата на Тутанкамон. Именно съкровището на младия владетел ще бъде емблемата на музея. Общо около пет хиляди артефакта ще бъдат показани за първи път на едно място от откриването им в Долината на царете през 1922 г.

Разположеният върху 480 хиляди кв. метра музей на стойност над един милиард долара е проектиран като най-големия музей в света, посветен на една цивилизация. След откриването му египетските власти очакват увеличение на чуждестранните посетители в страната с между 30 и 40 процента. Туризмът е ключов източник на чуждестранна валута за северноафриканската страна.