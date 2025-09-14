ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът за "Дейвис": В нито един момент не се от...

Пуснаха бившия президент на Бразилия Болсонаро от домашния арест за 2 операции

1352
Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро ще се подложи на операции. Снимка: Ройтерс

Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро беше пуснат от домашния си арест, за да постъпи в болница за операции, предаде Франс прес.

Това е първо негово излизане, след като Върховният съд на страната му даде 27 години затвор по обвинения в опит за държавен преврат.

Болсонаро пристигна в болница в столицата Бразилия в 11 ч. по Гринуич, ескортиран от въоръжена полиция. Той не направи изявления пред пресата, нито пред десетките симпатизанти, чакащи го там. В болницата бившият държавен глава  ще се подложи на две операции, свързани с две кожни малформации.

Болсонаро страда и от кризи на хълцане и на повръщане, свързани с проблеми с храносмилателната му система, дължащи се на покушението срещу него по време на предизборната кампания през 2018 г., когато той беше наръган с нож. Предстои съдът да реши дали да бъде пратен да излежава присъдата си в затвор или заради здравословни причини да я излежава у дома си при мярката на домашен арест, както досега.

