Ще влезе ли президент в затвора? В Бразилия още подкрепят Болсонаро, който зове за убийства

Тръмп видя прилика със себе си в присъдата от 27 г. на бившия държавен глава за опит за преврат и диктатура

“Затвор, убийство или победа” - това са възможните развръзки на политическата кариера на Жаир Болсонаро. Предположението прави самият той през 2021 г., като четири години по-късно се оказва прав. С малко изключение: “Искам да кажа на негодниците, че никога няма да бъда затворник”.

Преди дни светът стана свидетел на това как

Върховният съд на Бразилия пише история,

като 4 от 5 съдии постигнаха съгласие за присъдата за бившия президент - 27 години и 3 месеца затвор.

Болсонаро беше признат за виновен по 5 тежки обвинения - опит за държавен преврат с цел да попречи на избрания през 2022 г. ляв президент Луис Инасио Лула да Силва да встъпи в длъжност, въоръжена престъпна конспирация, опит за премахване на демократичното върховенство на закона, насилствено унищожаване на обществена собственост, увреждане на защитени обекти от националното културно наследство.

“Нито едно място по света не е напълно имунизирано срещу вируса на авторитаризма, който се промъква коварно, разпространявайки отровата си, за да замърси свободите и човешките права”, заяви председателката на Върховния съд Кармен Лусия Антунес Роша в съдебната зала в столицата Бразилия, когато даде решаващия глас за присъдата на Болсонаро. Осъдени бяха и седем близки съюзници - сред тях са двама бивши министри на отбраната и бивш командир на военноморските сили.

Според съдиите плановете за преврат включвали заговор, част от който

убийството на Лула и неговия кандидат за вице

Джералдо Алкмин през 2022 г., както и арест и екзекуция на Александър де Мораес - съдията от Върховния съд, който наблюдава процеса срещу Болсонаро. Заговорът бил осуетен, защото не успял да получи подкрепата на командващите армията и военновъздушните сили, като в крайна сметка Лула положи клетва без инциденти на 1 януари 2023 г.

Точно седмица по-късно - на 8 януари, хиляди поддръжници на Болсонаро щурмуваха правителствени сгради в град Бразилия. Органите на реда се намесиха бързо и около 1500 души бяха арестувани. Сега съдиите установили, че бунтовниците са били подстрекавани от Болсонаро. Твърди се, че планът на бившия президент бил бразилската армия да се намеси, за да възстанови реда и да го върне обратно на власт.

Очаква се адвокатите на Болсонаро да поискат намаляване на присъдата, както и това бившият президент да я прекара под домашен арест. До обжалване може да се стигне само ако двама от 5-членния съдийски състав гласуват Болсонаро да бъде оправдан. Освен че има вероятност 70-годишният бразилец

да прекара остатъка от живота си зад решетките,

на него му е забранено и да заема публична длъжност до 2060 г.

Той е под домашен арест от началото на август т.г., след като според данни на полицията със сина си Едуардо се опитал да се намеси в процеса. Става дума за документ в мобилния телефон на Болсонаро, който разкрива, че той е планирал да избяга и потърси убежище в Аржентина. А Едуардо опитал да лобира пред администрацията на Тръмп, затова властите забраниха на баща и син да общуват помежду си.

Присъдата на Болсонаро е поредният пирон в ковчега на политическото разделение в Бразилия. Преди дни страната празнува независимостта си - 7 септември, като хиляди излязоха на улицата, скандирайки лозунги за свобода. Но едни в защита на демокрацията, други - на бившия президент. Чуваха се и викове “Амнистия!” и “Мораес вън”, и “Затвор за Болсонаро”, “Никога повече диктатура” и “Тръмп, дръж лапите си далеч от Бразилия”.

Президентът на САЩ открито подкрепя Болсонаро, като нарече присъдата “изненадваща”. Доналд Тръмп го сравни със себе си: “Същото е, което се опитаха да направят с мен, но изобщо не им се получи”. А държавният секретар на САЩ Марко Рубио посочи, че Вашингтон ще “реагира съответно на този лов на вещици”.

Съдбата на Болсонаро вече изглежда предначертана, но не трябва да се подценява голямото влияние, което той все още има в Бразилия. “Това може да е краят на Болсонаро, но не е краят на болсонаризма...Той ще продължи да съществува със или без него”, коментира Таис Ояма, колумнист за в. “О Глобо”.

Болсонаро събра над 58 млн. гласа на вота през 2022 г. и въпреки осъждането си остава изключително популярен сред бързо развиващата се евангелска общност, селскостопанските кръгове, служители в силите за сигурност, както и добре образованите консерватори от средната класа, които ненавиждат левицата.

Преди да влезе в политиката, е бил парашутист в армията - служил е общо 17 г., и яростно защитава интересите на военните когато става конгресмен. Изкарва 7 мандата в Конгреса - от 1991 до 2018 г., когато се кандидатира за президент. По това време много бразилци, разгневени от нарастващата престъпност, одобряват твърдия му подход. Повратен момент за успеха му по пътя към поста е нападението на предизборен митинг месец преди първия тур на изборите. Мъж, който по-късно беше обявен за психично болен, намушка Болсонаро в стомаха. Тогава той губи 40% кръв, оттогава страда от хронични проблеми, свързани със стомаха.

Управлението му се характеризираше с агресивен стил на политика, възхваляван като искрен от феновете му. Когато Бразилия беше една от най-тежко засегнатите от пандемията, Болсонаро определи COVID-19 за “малко грипче”. Критики отнесе и за съкращаването на бюджета на агенциите, натоварени със защитата на коренното население и околната среда, което накара някои да го нарекат “опасност за Амазонка”.

Помни се и скандалната случка от 2003 г., докато е още конгресмен, по време на тв интервю. В него Болсонаро се застъпва за намаляване на възрастта за наказателна отговорност. Колежката му от Конгреса Мария до Росарио му казва: “Вие, господине, насърчавате насилието”, на което Болсонаро отвръща: “Сега съм и изнасилвач ли?”. Лявата депутатка отговаря с “да” и той изстрелва:

“Никога не бих те изнасилил, защото не го заслужаваш”,

бута я в гърдите и допълва: “Нарече ме изнасилвач, ти си неморална! Нищожество!”. След като повтаря коментара си още два пъти през 2014 г., е осъден за морални щети от До Росарио, но така и не плаща обезщетението от 3000 долара. През април 2018 г. пък главният прокурор на Бразилия заведе дело срещу Болсонаро за подбуждане на реч на омразата срещу жени, ЛГБТ хора, афробразилци и местните общности, но Върховният съд го отхвърли въз основа на свобода на словото.

“Грешката на диктатурата беше, че измъчваше, но не убиваше” - това изказване прави през 2016 г. за диктаторския режим в Бразилия, който идва през 1964 г. след преврата срещу левия президент Жоал Гуларт и продължава до 1985 г. “По време на диктатурата трябваше да разстрелят 30 хил. корумпирани, започвайки с президента Фернандо Енрики Кардозо, което би било голяма полза за нацията”, казва пък години по-рано.

“В памет на полковник Карлос Алберто Брилянте Устра - ужаса на Русев... гласувам с “да”!” , обявява при импийчмънта на тогавашната президентка с български корени Дилма Русев. За нея е известно, че е била измъчвана над 20 дни по време на военната диктатура и осъдена на 2 г. затвор. Въпросният полковник Устра е бивш шеф на разузнавателните служби, изтезавал до смърт поне 40 опозиционери.

Диктатът в Бразилия е подкрепян от САЩ, които помагат за преврата през 1964 г., защото президентът Гуларт застрашава икономическите интереси на Вашингтон с национализация на ключови индустрии, иска държавен контрол над петролната индустрия, а също се сближава и с Куба и Китай, отказвайки да следва проамериканската линия по време на студената война.

Сега Лула, който е първият ляв лидер след Гуларт, е категоричен: “В никакъв случай Бразилия няма да преговаря, сякаш е малка страна срещу голяма страна. Ако САЩ не искат да купят нещо наше, ще търсим някой, който ще...Тръмп е проблем, с който американският народ трябва да се справи. Те гласуваха за него. Няма да поставям под въпрос суверенното право на американския народ, защото не искам те да поставят под въпрос моето”.