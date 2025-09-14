Трансджендър свидетелства срещу убиеца на Чарли Кърк пред ФБР

Вдовицата на консервативния инфлуенсър се зарече да продължи делото му, а плачът ѝ да отекне като боен вик по целия свят

22-годишният студент Тайлър Робинсън, задържан като убиец на популярния консервативен инфлуенсър Чарли Кърк, е живял с партньор трансджендър. По-рано стана ясно, че на част от гилзите, които са намерени на мястото, откъдето е стреляно по жертвата, има написани послания със

силна антифашистка и про-ЛГБТ символика

Самият Кърк беше известен с дълбоко консервативните си и християнско фундаменталистки становища, често бяха насочени срещу хората с различна сексуална ориентация и трансджендърите.

За съжителството на Робинсън с транспартньор се разбра, след като американските медии гръмнаха с новината, че властите разпитват негов близък познат, който е в процес на преминаване от мъж към жена. Впоследствие стана ясно, че това е съквартирантът на предполагаемия стрелец. Не се знае още за пълното естество на връзката между 22-годишния студент и неговия транс съквартирант.

Според ФБР въпросното лице сътрудничи в работата по разследването на убийството на Кърк. Предало е на властите текстови съобщения, които Робинсън му е изпратил веднага след извършването на покушението. В тях 22-годишния мъж

разкрил къде е скрил карабината,

с която просткреля смъртоносно Кърк.

“Стрелецът е живял в тристаен апартамент с мъж, който е бил в процес на преминаване към жена. Двамата са били приятели и са играели видеоигри заедно. Транс индивидът не е заподозрян за убийството на Чарли Кърк и сътрудничи на ФБР”, твърди пред американската медия “Фокс Нюз” анонимен източник, запознат с разследването.

Британското издание “Дейли мейл” пък проведе свое разследване, в което разкри, че Робинсън е живял с лице на име Джери Туигс. От вестника обаче изрично подчертават, че не е сигурно дали това е същият човек, с когото ФБР работи.

Беше открит дядото на Туигс, който отказва да коментира половата идентичност на внука си и дали предполагаемият мотив за убийството на Кърк е негативното му отношение към трансджендърите. “Не искам да коментирам това. Не съм сигурен каква точно е ситуацията му в момента”, казва той. Но добавя, че никога не е срещал Робинсън.

Приятели на Робинсън и Туигс твърдят, че двамата са били част от по-голям сървър в популярната социална мрежа “Дискорд”. Освен тях двамата в него е имало още няколко души от бившата гимназия на 22-годишния мъж, съобщава “Дейли мейл”. Този детайл е важен, тъй като в клетвената декларация на съквартиранта на Робинсън пише, че съобщенията за местонахождението на карабината са пращани именно през “Дискорд”.

Последните развития дойдоха, след като вдовицата на Кърк - 36-годишната Ерика, го погреба в присъствието на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и съпругата му Уша в събота. Преди това вицепрезидентът изпрати своя самолет, за да бъде пренесено тялото, а съпругата му утешаваше Ерика. На съкрушителни снимки на личния ѝ профил в инстаграм се вижда как покрусената млада жена целува ръцете на Кърк в ковчега му.

“О, обичам те. Обичам те. Обичам те. Обичам те. Бог да те благослови”, бяха думите на Ерика, с които се сбогува с любимия си.

В петък тя отправи видео съобщение към милионите последователи на 31-годишния Кърк, в което го обяви за мъченик и се зарече да продължи завета му.

“Съпругът ми даде живота си за мен, за нашата нация, за нашите деца. Злодеите, отговорни за убийството му,

нямат представа какво ги чака. Неописуем е огънят, който запалихте

в сърцето ми. Плачът на тази вдовица ще отекне по целия свят като боен вик”, зарече се Ерика във видеото.

Двамата с Кърк се женят през 2021 г., преди това са заедно 3 години. Ерика е бивш модел и носителка на титлата “Мис Аризона САЩ 2012”. Тя е ревностна католичка. Завършила е политически науки и международни отношения в Държавния университет на Аризона, където проявява интерес към обществените каузи и лидерството. Продължава образованието си в Liberty University, там получава магистърска степен в областта на християнското лидерство и библейските науки.

След като спира с моделството, Ерика насочва усилията си в активна дейност в подкрепа на вярата. Създава благотворителни инициативи, подкаст с духовна насоченост и програма за ежедневно четене на светото писание . Основава

собствена модна линия с религиозен акцент -

християнски послания в съвременна форма. “Вярата е опората, която ме води във всяка стъпка”, споделя тя в свои публични изяви.

С Чарли имат две деца - дъщеря, родена през 2022 г., и син на годинка, които тя определя като най-голямата си благословия.

