ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Православен календар за 15 септември

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21294481 www.24chasa.bg

Зеленски предложи помощ на НАТО за дроновете

4616
Украинският президент Володимир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски подчерта важността на дроновете за защитата на страната му от руската инвазия и в същото време предложи помощ на НАТО в противодействито на руските безпилотни летателни апарати, предаде ДПА.

"Най-ефективните санкции - санкциите, които работят най-бързо - са удари по руските нефтопреработвателни комбинати, по техните терминали и техните петролни складове", каза държавният глава на Украйна днес в традиционното си видеообръщение към нацията, съобщи БТА.

Той отбеляза, че тези нападения са болезнени за Русия и освен това засягат военните действия на Москва. Въпросните атаки "са ограничили значително капацитета на руската петролна индустрия, а това само по себе си значително ограничава военните способности", обърна внимание Зеленски.

Украйна тази нощ предприе масирана въздушна атака срещу Русия, като използва най-малко 361 дрона и предизвика краткотраен пожар в петролна рафинерия в руския северозападен град Кириши, на 110 километра от Санкт Петербург.

Украинският президент Володимир Зеленски

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Красимир Вълчев: Когато стават по-късно, децата учат по-добре. Това е пътят - с дострояване на училища