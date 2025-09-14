Повече от 50 000 души протестираха в Анкара (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 50 000 души участваха в протестен митинг в турската столица Анкара, организиран от основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП), предаде Франс прес.

Няколко хиляди души се събраха на площад "Тандоган", като развяваха национални знамена и носеха тениски с образа на Бащата и основател на модерната турска държава - Мустафа Кемал Ататюрк, описва агенцията, съобщи БТА.

Заместник-председателят на НРП Мурат Бакан съобщи за 50 000 участници в демонстрацията.

В реч от издигната трибуна партийният лидер Йозгюр Йозел заяви, че хората са се събрали, за да се противопоставят на "заговора", организиран срещу НРП.