Кая Калас: Нарушаването на румънското въздушно пространство от руски дронове е неприемливо

Нарушаването на румънското въздушно пространство от руски дронове е поредното неприемливо нарушение на суверенитета на държава членка на Европейския съюз. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас в публикация в Екс.

"Тази продължаваща безразсъдна ескалация заплашва регионалната сигурност", написа тя. "Ние сме солидарни с Румъния. Поддържам тесни контакти с румънското правителство".

Днес румънското Министерство на националната отбрана съобщи, че вчера вечерта е бил засечен руски дрон в румънското въздушно пространство. По данни на министерството след над 50 процента от нападенията на Русия срещу Украйна край румънските граници фрагменти от руски дронове са паднали на румънска територия, пише БТА.