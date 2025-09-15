ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Руски свръхзвукови бомбардировачи Ту-22М3 са патрулирали над неутрални води в Баренцово море

Руски стратегически бомбардировач Ту-22М3

Свръхзвукови бомбардировачи Ту-22М3, пренасящи ракетни глави, са патрулирали над неутрални води в Баренцово море в рамките на съвместното учение между Русия и Беларус "Запад 2025", заяви днес министерството на отбраната на Русия, цитирано от Ройтерс и БТА.

Полетът на бомбардировачите е продължил четири часа, каза руското ведомство.

Вчера Русия заяви, че е изстреляла хиперзвукова крилата ракета "Циркон" по цел в Баренцово море по време на ученията.

Русия и Беларус започнаха в петък мащабните си съвместни военни учения "Запад 2025".

Съобщено бе, че ученията ще бъдат проведени на териториите на двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море.

