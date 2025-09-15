Румъния извика руския посланик заради нахлуването на дрон във въздушно й пространство

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Румънското външно министерство извика вчера руския посланик в Букурещ Владимир Липаев, след като руски дрон наруши румънското въздушно пространство при атака в съседна Украйна, съобщи ведомството, цитирано от БТА.

Румънската страна изрази острия си протест срещу този неприемлив и безотговорен акт, който представлява нарушение на румънския суверенитет, се посочва в прессъобщение на румънското външно министерство, цитирано от Аджерпрес.

„Подобни повтарящи се ситуации водят до ескалация и засилване на заплахите за регионалната сигурност. От руската страна беше поискано незабавно да предприеме всички необходими мерки за предотвратяване на бъдещи нарушения на румънското въздушно пространство. Румъния е в постоянен контакт със своите съюзници и с други държави членки на ЕС", се посочва още в съобщението.

Румънското министерство на отбраната съобщи, че дронът не е прелитал над населени места и не е представлявал непосредствена заплаха за безопасността на населението.

Инцидентът се случи само няколко дни след като Полша съобщи, че е свалила с подкрепата на военни самолети от своите съюзници от НАТО руски дронове, които са нарушили въздушното ѝ пространство при руски обстрел срещу Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че разширява войната след случаите на въздушна тревога заради дронове в съседните Полша и Румъния.