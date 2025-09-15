ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петър Дилов откри Българо-китайски бизнес форум с ...

Иран призова мюсюлманските страни да прекъснат дипломатическите си отношения с Израел

Иранският президент Масуд Пезешкиан Снимка: Снимка: Екс/ @drpezeshkian

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан призова мюсюлманските страни да прекъснат дипломатическите си отношения с Израел. Той каза това преди срещата на арабските и ислямските държави в Доха, Катар, на която ще се обсъди отговор на израелската въздушна атака срещу лидерите на "Хамас" в Катар миналата седмица, предаде Франс Прес, цитирана от БТА.

"Възможно е мюсюлманските страни да прекъснат отношенията си с този изкуствен режим и да запазят колкото се може повече единението и сплотеността си", заяви Пезешкиан преди да замине в Катар.

Иранският президент се надява, че по време на срещата би могло да се вземе решение за ответни мерки срещу Израел, отбелязва Франс Прес.

Иранският президент Масуд Пезешкиан

