Иран призова мюсюлманските страни да прекъснат дипломатическите си отношения с Израел

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан призова мюсюлманските страни да прекъснат дипломатическите си отношения с Израел. Той каза това преди срещата на арабските и ислямските държави в Доха, Катар, на която ще се обсъди отговор на израелската въздушна атака срещу лидерите на "Хамас" в Катар миналата седмица, предаде Франс Прес, цитирана от БТА.

"Възможно е мюсюлманските страни да прекъснат отношенията си с този изкуствен режим и да запазят колкото се може повече единението и сплотеността си", заяви Пезешкиан преди да замине в Катар.

Иранският президент се надява, че по време на срещата би могло да се вземе решение за ответни мерки срещу Израел, отбелязва Франс Прес.