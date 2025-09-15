На Международното изложение за търговия с услуги, което приключи на 14 септември, технологиите за цифрово проучване на редица известни компании дадоха нов тласък на сектора. Това пише КМГ. Даниел Бойер, заместник-генерален директор на Австралийската комисия за търговия и инвестиции, който многократно е участвал в събитието, похвали неговия мащаб и отбеляза, че индустрията на услугите е „незаменима движеща сила в развитието на отношенията между Австралия и Китай".

Мнението на Даниел Бойер не е изолирано. В днешно време търговията с услуги се превърна в основен двигател на растежа за световната икономика и търговия. Тази година изложението в Пекин привлече 85 държави и международни организации, които организираха свои представяния, както и участието на близо 500 от компаниите от „Форчън 500". На събитието бяха демонстрирани над 900 иновативни постижения. Данните показват, че през 2024 г. обемът на търговията с услуги в Китай за първи път е надхвърлил 1 трилион долара, постигайки рекорден ръст и извеждайки страната на второ място в света. Обемът на търговията с високотехнологични услуги, характеризиращи се с дигитализация, интелектуализация и екологизация, нараства с 38% в сравнение с 2020 г., което прави „дигитална интелигентност" ключовата дума на това годишно изложение.

От скоро приключилото Международно изложение за търговия и инвестиции (CIFIT) и Международното изложение за търговия с услуги, до предстоящото Международно изложение за внос в Китай (CIIE) през ноември, редица международни форуми ясно демонстрират, че отвореното сътрудничество е единственият път напред. Едностранчивостта и протекционизмът нямат бъдеще.