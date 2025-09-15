КМГ: Наградите „Златна панда“ допринасят за културния обмен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 12 и 13 септември в Чънду се проведе второто издание на филмовите награди „Златна панда", предаде КМГ. За отличията се състезаваха 5343 филма от 126 държави и района, като чуждите продукции бяха над 73% от общия брой. Почти половината от 27-членното жури също бяха представители на различни страни.

Филмите се състезаваха в 27 категории в четири основни групи – игрални филми, телевизионни сериали, документални и анимационни филми.

Китайската глобална телевизионна мрежа (CGTN), която е част от Китайската медийна група, получи специалната награда на журито за изключителен принос към международната комуникация. Документалният филм „Твоят глас" (Your Voice), продуциран от КМГ, беше удостоен със специалната награда на журито за международно разпространение на истории, свързани с Китай.