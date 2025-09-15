КМГ: Китай отчете ръст от 3,5% на стокообмена с чужбина за месец август

През август общият обем на стокообмена на Китай е бил на стойност 3,87 трилиона юана или ръст от 3,5% на годишна база, от които износът възлиза на 2,3 трилиона юана (+4,8%), а вносът – 1,57 трилиона юана (+1,7%). Това съобщи на днешна пресконференция говорителят на Държавното статистическо бюро Фу Линхуей, пише КМГ.

Той посочи, че търговската структура на външната търговия продължава да се подобрява, като отчита ръст от 5,4% в стокооборота със страните, участващи в инициативата „Един пояс, един път". Вносът и износът на частните компании са се увеличили със 7,4%, като техният дял в общия стокообмен е 57,1%. Освен това, през август индексът на потребителските цени в страната е намалял с 0,4% на годишна и е останал непроменен на месечна база.

Като цяло, през август макроикономическата политика се е реализирала координирано, националната икономика поддържа стабилност, трансформацията и надграждането напредват, а висококачественото развитие постига нови резултати. Същевременно, във външната среда има множество фактори на нестабилност и несигурност, което изправя китайската икономика през редица рискове и предизвикателства, каза Фу Линхуей.