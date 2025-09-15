КМГ: 82,7% от обществените автобуси в Китай са електрически

Общият брой на регистрираните нови електрически автобуси в Китай е достигнал около 544 000 броя до края на 2024 г., което представлява 82,7% от всички градски автобуси в страната, съобщи Ли Ян, заместник-министър на транспорта, по време на събитие за популяризиране на зеления транспорт, проведено в Дзинан, провинция Шандун. Това предаде КМГ.

Към края на 2024 г. общата дължина на градските обществени автобусни линии в експлоатация е достигнала 1,75 милиона километра, а общият пробег на градския железопътен транспорт в експлоатация е приблизително 11 000 километра, което го нарежда на първо място в света.

В момента над 200 милиона души в цялата страна избират да използват зелени методи за пътуване на дневна база. Сред тях 100 милиона души пътуват ефективно с железопътен транспорт, 100 милиона души използват обществени автобуси, а 24 милиона души избират да карат споделени велосипеди.

Ли призова местните власти да подобрят още повече услугите на градския обществен транспорт и да създадат среда, която е по-благоприятна за зелени пътувания.