КМГ: „Поколението Z“ е запленено от музеите

Да отидеш в музей в наши дни вече не е просто културна разходка, а част от новата социална мода. „Музейният бум" превръща залите с експонати в любими места за младите, особено за поколението Z. Само по време на Дуану, известен още като Фестивала на драконовите лодки, Музеят на провинция Хънан посрещна над 37 300 души, като цели 59% бяха на възраст между 18 и 35 години. Това пише КМГ. Дори децата все по-често влизат в тази вълна. За Деня на детето делът на посетителите под 18 години достигна 14%, с цели 7% повече спрямо миналата година.

Музеите вече все по-често са определяни като „задължително за посещение място" в социалните мрежи в Китай. Много млади хора избират като дестинации на своите пътувания именно до скоро считаните за скучни и остарели музеи. Културните пространства се променят, за да бъдат не само източник на знание, но и сцена за социален живот.

От гледна точка на самите музеи, засилените инвестиции в културната инфраструктура през последните години доведоха до значителни промени в пространственото оформление, методите на експониране и интерактивните инсталации. Например, Музеят на провинция Гансу създаде тематично пространство „Домът на зеления кон и приятелите му", вдъхновен от модата в социалните медии. „Зеленият кон" се използва от младите хора в социалните мрежи и бързо се наложи като модерен знак за добро настроение и оптимизъм. В шест различни тематични зони, посетителите могат да изживеят съвременния живот на артефактите. Тези нови пространства не само обогатяват преживяването с усещане за технология и забавление, но и създават нови възможности за снимки и споделяне, което привлича младите хора и ги приближава до историята.

В също време, творческите екипи към музеите развиват все по-иновативни културни продукти и тематични активности, базирани на вкусовете на младите посетители. Някои от тези продукти дори се превръщат в своеобразна „социална валута". Така например, магнит за хладилник във формата на фениксова корона, пуснат от Националния музей на Китай, достигна продажби от над един милион броя само за осем месеца, а съпътстващата продуктова линия реализира оборот от над 100 милиона юана. Това е невероятно постижение в историята на музейния дизайн и показва колко прецизно музеите улавят психологията и потребностите на младата публика.

Разбира се, докато се стремят да се доближат до вкусовете на младите, музеите трябва да избягват прекомерната комерсиализация и да запазят сериозното отношение към културата, историята и изкуството. Културното съдържание може и трябва да бъде модерно и атрактивно, но в същото време трябва да се запазва автентичността и историческата стойност на артефактите. Така младите хора не само ще търсят „красиви снимки за споделяне", но и ще се потопят в същината на културното наследство, допринасяйки за творческото развитие и разпространението на ценностите на китайската традиционна култура.