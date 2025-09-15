ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петър Дилов откри Българо-китайски бизнес форум с ...

Шев по шев – нов живот

КМГ

1272
Бродерия Кадър: Фейсбук/ КМГ Снимка: Китайска медийна група

Бродерията на етноса Мяо е изкуство, предавано от хилядолетия. Без скици – всичко е по памет и по усет. В шарките има птици, дракони, цветя и риби – всеки орнамент има специално значение. А „Дрехата на стоте птици" е „короната" в това изкуство – обикновено се носи само на сватби или по време на важни ритуали.

Бродерия Кадър: Фейсбук/ КМГ
Бродерията на етноса Мяо е изкуство, предавано от хилядолетия. Без скици – всичко е по памет и по усет. В шарките има птици, дракони, цветя и риби – всеки орнамент има специално значение. А „Дрехата на стоте птици" е „короната" в това изкуство – обикновено се носи само на сватби или по време на важни ритуали.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

