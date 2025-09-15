ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Състоянието на пребития шеф на полицията в Русе се...

ЕК: Следим внимателно учението "Запад" в Беларус

Николай Желязков, БТА

1260
Европейската комисия СНИМКА: Pixabay

Следим внимателно учението "Запад" в Беларус, призоваваме отново Москва и Минск да спазват изискванията за предварително предупреждение за военни действия, продължаваме подготовката за възможни заплахи за сигурността от това учение. Това каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси.

Той отбеляза, че комисията продължава работата по следващите санкции срещу Русия заради войната в Украйна. Още не сме представили предложението на Съвета на ЕС, работата продължава и очакваме да бъдем готови съвсем скоро, добави говорителят.

По неговите думи ЕС съгласува налаганите санкции със своите партньори и отбеляза важността на съвместни действия със САЩ. Той поясни, че ЕС се стреми да прекрати вноса на руски изкопаеми горива дори по-рано от предвиденото на фона на призива на президента на САЩ Доналд Тръмп страните от НАТО да спрат да купуват петрол от Русия. Насочихме се към прекратяване на този внос от началото на войната в Украйна. Нашата оценка сочи, че наложените досега европейски санкции действат, има икономически доказателства. Подготвяме още по-строги мерки, каза говорителят.

Той съобщи, че ЕК предстои да предложи нов подход за издаването на визи за пътуване до държавите от Шенген, което се очаква да засегне руските граждани. Говорителят представи данни, според които през 2019 г. ЕС е издал 4 млн. визи за руснаци, докато през миналата година броят е спаднал до 541 хиляди.

