Призоваха Стармър да наложи санкции на Мъск заради призиви към насилие във Великобритания

Британският премиер Киър Стармър бе призован да наложи санкции на собственика на "Екс" и "Тесла" Илон Мъск, след като се обърна чрез видеовръзка към антиимигрантски митинг с предупреждение, че "насилието идва" и че британците трябва "да се борят или да умрат", съобщи АП.

Стармър остро осъди насилието по време на демонстрацията "Да обединим Кралството", която събра над 100 000 души в събота в Лондон и бе организирана от крайнодесния активист Томи Робинсън.

Полицията съобщи, че 26 нейни служители са пострадали, четирима от които са със сериозни наранявания, при опит на протестиращи да минат през полицейските заграждения и да стигнат до антирасистки контрапротест. Арестувани са 25 души, като властите предупреждават, че предстоят още арести, пише БТА.

Мъск призова в обръщение за разпускане на британския парламент, предсрочни избори и смяна на правителството. "Насилието идва при вас. Или се борите, или умирате", заяви той.

Лидерът на "Либералните демократи" Ед Дейви призова премиера Стармър и лидерa на Консервативната партия Кеми Бейдънок да се присъединят към осъждането на Мъск, обвинявайки го, че се опитва да сеe раздор, да подстрекава към насилие по улиците и да се намесва в британската демокрация. Той настоя правителството да обмисли какви санкции да наложи на Мъск.

Стармър не коментира директно думите на Мъск, но написа в "Екс", че мирните протести са в основата на ценностите на Великобритания, но няма да допусне нападения над полицаи или хора да се чувстват застрашени заради своя произход или цвета на кожата си.

Илон Мъск не за първи път изразява подкрепа за крайнодесни фигури и движения в Европа. Той е съюзник на Доналд Тръмп и в миналото е заставал зад фигури като Томи Робинсън, осъждан за измами и основател на анти-ислямската организация "Английска лига за отбрана".

Мъск също така е критик на усилията на правителствата във Великобритания и Европа за ограничаване на вредното съдържание онлайн, като ги определя като посегателство срещу свободата на словото.