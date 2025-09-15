Министърът на енергетиката на САЩ: Програмата на Иран за обогатяване на уран трябва да бъде напълно прекратена

Програмата на Иран за обогатяване на уран трябва да бъде напълно прекратена, заяви американският министър на енергетиката Крис Райт в реч пред годишната генерална конференция на ядрената агенция на ООН, цитиран от Ройтерс и БТА.

"Ако все още не е достатъчно ясно, ще повторя позицията на САЩ по отношение на Иран. Ядрената програма на Иран, включително всички капацитети за обогатяване (на уран) и преработка (на плутоний), трябва да бъде напълно прекратена", заяви той.

Междувременно на конференция на МААЕ във Виена главният изпълнителен директор на "Росатом" Алексей Лихачов заяви, че решаването на въпросите, свързани с иранската ядрена програма, може да се случи само по дипломатичен път, съобщи ТАСС.

"Приветстваме споразумението, постигнато на 9 септември между Иран и МААЕ. Това е чудесен пример, че дори и най-сложните задачи могат да бъдат решени чрез диалог. Готови сме да съдействаме по всякакъв начин за търсенето на преговорни решения на базата на международното право и в съответствие с Договора за неразпространение на ядрено оръжие", каза той.