Министърът на енергетиката на САЩ: Програмата на Иран за обогатяване на уран трябва да бъде напълно прекратена

Крис Райт Снимка: Екс/ @ChrisAWright_

Програмата на Иран за обогатяване на уран трябва да бъде напълно прекратена, заяви американският министър на енергетиката Крис Райт в реч пред годишната генерална конференция на ядрената агенция на ООН, цитиран от Ройтерс и БТА. 

"Ако все още не е достатъчно ясно, ще повторя позицията на САЩ по отношение на Иран. Ядрената програма на Иран, включително всички капацитети за обогатяване (на уран) и преработка (на плутоний), трябва да бъде напълно прекратена", заяви той. 

Междувременно на конференция на МААЕ във Виена главният изпълнителен директор на "Росатом" Алексей Лихачов заяви, че решаването на въпросите, свързани с иранската ядрена програма, може да се случи само по дипломатичен път, съобщи ТАСС. 

"Приветстваме споразумението, постигнато на 9 септември между Иран и МААЕ. Това е чудесен пример, че дори и най-сложните задачи могат да бъдат решени чрез диалог. Готови сме да съдействаме по всякакъв начин за търсенето на преговорни решения на базата на международното право и в съответствие с Договора за неразпространение на ядрено оръжие", каза той. 

