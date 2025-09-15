Нетаняху: САЩ и Израел ще продължат да действат заедно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

САЩ и Израел ще продължат да действат заедно и да се защитават взаимно, заяви днес израелският премиер Бенямин Нетаняху на съвместна пресконференция с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Визитата на Рубио в Йерусалим идва на фона на напрежението с другите съюзници на САЩ в Близкия изток след удара на Израел срещу лидерите на "Хамас" в Катар и разширяването на селищата в окупирания Западен бряг.

„Посещението на Рубио е ясно послание, че Америка застава на страната на Израел в борбата срещу тероризма“, заяви Нетаняху.

Утре държавният секретар на САЩ ще посети Катар, съобщи „Вашингтон пост“, позовавайки се на двама правителствени служители в Близкия изток.

На брифинга израелският премиер заяви, че изключва нови удари срещу лидерите на "Хамас".

От своя страна, Марко Рубио подчерта, че стъпките към признаване на палестинската държавност нямат никакво влияние върху приближаването на САЩ към Палестинската държава.

Марко Рубио призова също за разоръжаване на палестинската въоръжена групировка "Хамас".

„Хамас трябва да престане да съществува като въоръжена организация, която може да заплаши мира и сигурността в региона“, заяви Рубио.

Той добави, че Вашингтон ще продължи да оказва максимален натиск върху Иран, който подкрепя палестински групировки.