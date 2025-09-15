Великобритания забрани на израелци да посещават колеж по отбрана в Лондон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Великобритания забрани на израелци да посещават престижен колеж по отбрана в Лондон поради ескалацията на войната в ивицата Газа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Решението предизвика гневна реакция от страна на Израел.

Въпреки че Великобритания остава близък съюзник на Израел, наскоро Лондон се опита да окаже натиск върху правителството му по повод конфликта, като през юли заплаши да признае палестинска държава, освен ако Израел не предприеме мерки за облекчаване на страданията в Газа.

Последната мярка означава, че от следващата година на израелските студенти ще бъде отказан достъп до Кралския колеж по отбранителни науки, който предлага следдипломна програма по международни стратегически науки за студенти от Великобритания и целия свят.

Това се случи след обявените през август планове на Израел да ескалира конфликта, като поеме контрола над град Газа, където са намерили убежище около един милион палестинци, с целта да елиминира войнствената групировка "Хамас".

"Решението на израелското правителство да ескалира още повече военната си операция в Газа е погрешно", заяви говорител на министерството на отбраната, което е собственик на колежа. "Затова взехме решението да преустановим бъдещото участие на Израел в курсове, организирани от Обединеното кралство."

В отговор на изключването Амир Барам, генерален директор на израелското министерство на отбраната, изпрати писмо до колежа и британското Министерство на отбраната, в което нарече решението "дискриминационно" и заяви, че то нарушава британската традиция на толерантност и благоприличие.

"Изключването на Израел е дълбоко непочтен акт на нелоялност към съюзник във война", се казва в писмото.

Британските военни курсове наблягат на спазването на международното хуманитарно право, добави говорителят на Министерството на отбраната в Лондон.

По-малко от пет души от израелските въоръжени сили са записани в небойни военни академични курсове във Великобритания. По-рано този месец Великобритания забрани на израелски официални лица, но не и на израелски компании от отбранителната индустрия, да участват в най-голямото оръжейно изложение в страната заради ескалацията на напрежението в Газа, припомня Ройтерс.