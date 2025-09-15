Евродепутати заминават на посещение в САЩ за разговори по сигурността

Евродепутати от комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи заминаха на посещение в САЩ, където тази седмица ще имат разговори, посветени на общите предизвикателства в сигурността, охраната на границите и визовата реципрочност, съобщи пресслужбата на институцията.

Европейските представители ще се срещнат със законодатели и правителствени служители, включително от министерствата на вътрешната сигурност, на финансите, на правосъдието, от Агенцията за киберсигурност и сигурност на инфраструктурата, Държавния департамент, Федералното бюро за разследване. Предвидени са също срещи с Американския съюз за граждански свободи и с технологични компании.

Разговорите ще засегнат борбата с организираната престъпност, тероризма, киберпрестъпността и сексуалното насилие над деца, защитата на данните и неприкосновеността на личния живот, изкуствения интелект, се допълва в съобщението. В делегацията участват общо осем евродепутати от Испания, Италия, Ирландия, Белгия, Чехия, Португалия и Франция.

Преди пет години ЕП призова Европейската комисия да предприеме предвидените в законодателството на ЕС мерки, за да осигури пълна визова реципрочност със САЩ. Мнозинството от евродепутатите настоя да бъде върнат за 12 месеца визовият режим за граждани на САЩ, тъй като Вашингтон продължава да налага визи за гражданите на България, Кипър, Хърватия и Румъния. Гражданите на Хърватия бяха освободени от визи за САЩ през 2021 г., а за румънците същата мярка се предвиждаше от началото на тази година, но бе отменена. Всички останали граждани на ЕС пътуват до САЩ безвизово.

Крайният срок за предприемане на действия от страна на ЕК изтече преди девет години. Комисията обясни, че няма да предложи връщане на визите, а ще продължи усилията за постигане на решение с властите във Вашингтон, пише БТА.