Пресбюрото на Службата за външно разузнаване (СВР) на Руската федерация съобщава, че според постъпващата в СВР информация "настоящите безредици в Сърбия с активното участие на млади хора са резултат до голяма степен от подривна дейност на Европейския съюз и държавите, които го съставляват", се посочва на сайта на институцията.

"Целта на европейския либерален мейнстрийм е да доведе на власт в тази най-голяма балканска страна послушно и лоялно към Брюксел ръководство", твърди Службата за външно разузнаване на Русия.

Според службата обаче "успешно изпробваният от Запада в много страни сценарий на „цветна революция“ се проваля в Сърбия". Причините за това, според Службата за външно разузнаване на Русия, са "запазените в местното общество силни патриотични настроения, обединяващото влияние на Сръбската православна църква, както и споменът за агресията на НАТО и бомбардировките на страната, причинили разпадането й".

Според руската служба „евроелитите са решени да използват годишнината от трагичните събития в Нови Сад на 1 ноември, които станаха повод за протестите, за да наклонят ситуацията в своя полза“. Службата посочва, че се поставя акцент върху „промиването на мозъците“ на сръбската младеж и рекламирането на така нареченото „светло европейско бъдеще“, а особена роля е отредена на „уж независими медии“. Тяхната „независимост“ се предполага да се укрепи с „демократични“ европейски пари, посочва руската Служба за външно разузнаване, цитирана от БТА.

Според получените данни в СВР, по линията на свързаните с Брюксел неправителствени организации (НПО) солидно финансово подпомагане получават сръбските новинарски портали FoNet, RAM Network, Vreme, Juzne Vesti, Slobodna rec, Boom93, Podrinske, Freemedia, Indjija, SOinfo, FAR, Storyteller, както и НПО Link.

В Брюксел разчитат, че финансовото подпомагане на медиите и неправителствените организации ще позволи да се мобилизира протестиращият електорат, да се изкарат хората на улиците и да се завърши „сръбският Майдан” по многократно изпитан сценарий, посочва пресбюрото на Службата за външно разузнаване на Русия в публикуваната днес информация на сайта си.