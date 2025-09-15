Възобновиха частично товаренето на петрол в руското балтийско пристанище Приморск

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пристанището в руския град Приморск на Балтийско море, основен изходен пункт за износа на петрол от Русия, възобнови частично работата си след прекъсванията и щетите, нанесени в резултат на украинската атака с дронове в петък, предаде Ройтерс, като се позова на управата на порта.

Пристанище Приморск, което има капацитет да товари около 1 милион барела петрол на ден, се очаква да работи с по-ниска производителност поради нанесените щети, като графикът за товарене се очаква да бъде забавен с няколко дни, пише БТА.

Само няколко кораба са натоварили петрол през уикенда и не е ясно дали всички кейове на пристанището са в експлоатация.

Операторът на тръбопровода "Транснефт", който стопанисва пристанището в Приморск, още не е отговорил на запитването на Ройтерс за коментар.

Танкерите, ударени по време на украинската атака миналия петък - "Кусто" и "Цай Юн", остават на котва в близост до пристанището, сочат данни на британската компания "Лондон Сток Ексчейндж Груп" (LSEG).