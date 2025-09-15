Ердоган: Турция ще настоява за по-тежки санкции срещу Израел

Турция ще настоява за по-тежки санкции срещу Израел, защото според президента Реджеп Тайип Ердоган, ако това не бъде направено, Тел Авив ще продължи със своите действия. Позицията на Анкара беше заявена на среща на Организацията за ислямско сътрудничество, която се провежда в Катар заради ударите на Израел над преговарящата делегация на Хамас в Доха, а речта на Ердоган беше излъчена на живо в профилите му в социалните мрежи.

„Намерението на някои страни да признаят Палестина също е ползотворна стъпка. Искаше ни се това да се случи и по-рано, но ако тези стъпки не бъдат подкрепени с твърди санкции, това ще затрудни достигането до резултат. Ще насочим дипломатическите си усилия към това санкциите срещу Израел да бъдат увеличени, както и ръководителите на държавата да застанат пред правосъдието. За целта трябва да бъдат използвани механизмите на международното право“, заяви Ердоган.

Турският президент изрази увереност, че държавите-участници в срещата в Доха имат силата да предотвратят това. Той смята, че възпирането на Израел минава и през създаването на силна отбранителна индустрия в региона, пише БТА.

„За да спечелим през следващите десет години, мисля че трябва засилим сътрудничеството си в тази област. Вярвам, че трябва да бъде осъществен и икономически натиск на Израел. Опитът ни отпреди показва, че подобни стъпки водят до резултат“, каза Ердоган.

Турският президент припомни, че страната му е прекратила всякакви търговски отношения с Израел, които възлизат на 9,5 млрд. долара.

Ердоган изрази задоволството си от действията на катарския шейх Тамим бин Хамад ал-Тани след кризата, породена от нападението в Доха, и отново заяви безусловната подкрепа на страната си към Катар. Той подчерта, че след случилото се дори страните, които са подкрепяли безусловно Израел, са показали свето несъгласие с действията на държавата.

„Истинската цел на Нетаняху от една страна е геноцидът и убийствата в Палестина да продължат, а от друга – да тласне целия регион към нестабилност и това вече не буди съмнение у никого. Това е разум, който се храни с терор и хаос и е намерил тяло в една държава“, заяви Ердоган.

Турският президент повтори и позицията на страната си, която е добре позната на международната общност – че Израел не спазва международното право, надява се, че престъпленията на държавата ще останат безнаказани и се опитва да тласне целия регион към нестабилност.