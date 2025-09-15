Папата остро критикува богатството на Илон Мъск: В голяма беда сме

Критики към техномилиардера Илон Мъск и огромното му богатство отправи папа Лъв XIV в първото си интервю за медиите, съобщи Crux - уебсайт, който отразява Ватикана и Католическата църква.

Докато говореше за поляризацията по света и загубата на основни човешки ценности, папата посочи: “Изпълнителните директори, които преди 60 години може би са печелили от 4 до 6 пъти повече от работниците, сега правят до 600 пъти повече.”

“Появи се новината, че Илон Мъск ще бъде първият трилионер в света. Какво означава това и за какво става въпрос? Ако това е единственото нещо, което все още има стойност, тогава сме в голяма беда”, отбеляза още Лъв XIV.

Главата на Римокатолическата църква очевидно е запознат с плановете на борда на директорите на компанията на Мъск “Тесла” да награди милиардера с компенсационен пакет, който може да надхвърли 1 трилион долара.

Щедрото възнаграждение е част от план с амбициозни цели, който предвижда пазарната стойност на “Тесла” да надхвърли 8,5 трилиона долара за няколко години. Реално “подаръкът” за Мъск би представлявал пакет от акции, равен на 12% от капитала на компанията. Стойността му, ако целите на “Тесла” бъдат постигнати, може и да прескочи 1 трилион.

В интервюто Лъв XIV разкритикува и ООН, като според него организацията, поне за момента, е “загубила способността си да обединява хората по многостранни въпроси”.

Папата беше категоричен, че “трябва да продължим да си напомняме за потенциала, който човечеството има, за да преодолее насилието и омразата, които ни разделят все повече и повече”.

Папата коментира и войната в Украйна, като отбеляза, че “мирът е единственият отговор”.

По думите на Лъв XIV “след години на безполезно убиване на хора и от двете страни - и в този конфликт, но и в други - мисля, че хората трябва да бъдат събудени, за да кажат, че има друг начин”.

В неделя Лъв XIV отпразнува 70-ия си рожден ден - първия му като глава на Ватикана. Признавайки, че се чувства по-добре подготвен за духовно лидерство, отколкото за глобална дипломация, папата каза още, че адаптирането му към новата роля е била трудна.

“Напълно новият аспект на тази мисия е, че бях издигнат до нивото на световен лидер - отбеляза той, но допълни - Уча много и се чувствам силно предизвикан, но не и претоварен.”

