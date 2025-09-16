Авиационен хаос - още 19 000 пилоти ще са нужни на Европа до 2032 г.

Обучението им може да излезе 150 хил. евро, но заплатите в сектора са средно над 100 хил.

Световната авиационна индустрия може да се сблъска с недостиг на близо 80 хил. пилоти до 2032 г., като се очаква само за Европа тази цифра да надхвърли 19 хиляди. Това сочат данни на няколко консултантски фирми, цитирани от “Евронюз”.

Преди дни националната авиокомпания на Швейцария “Суис Еърлайнс” обяви, че

ще отмени около 1400 полета до октомври

поради продължаващ недостиг на пилоти. От компанията посочват, че е възможно за това да допринася цената на обучението на пилоти, която може да достигне около 150 хил. евро. Въпреки крупната сума, която човек трябва да отдели, пилотската професия в Европа, особено в Швейцария, предлага доста щедро възнаграждение в замяна.

Данни на института за икономически изследвания (ERI) сочат, че средната заплата на пилот в Швайцария е 113 хил. евро на година. Възнаграждението при пилотската професия варира доста, като основен фактор за това е опитът. От ERI обясняват, че заплатите на пилотите в Европа с над 8 г. стаж често са от 60 до 80% по-високи в сравнение с колегите им, които имат само между 1 и 3 години опит. Така например докато началната заплата в Швейцария е около 80 хил. евро, старши пилотите могат да получават цели 140 хил. евро годишно.

Според данните от общо 17 европейски страни в Белгия средната заплата на пилот е 110 хил. евро, а трета е Ирландия със 108 хил. евро. При опитните летци възнаграждението скача до около 132 хил. евро, а от нискотарифната компания “Райънеър”, която е базирана в Дъблин, посочват, че пилотите им могат да печелят почти 180 хил. евро годишно.

Според данни на Германската федерална статистическа служба от април 2024 г. средната брутна месечна заплата за пилоти е 12,5 хил. евро, или 150,7 хил. евро годишно. Оттам отбелязват, че “при много сложни роли” средните годишни доходи могат да достигнат до цели 342 хил. евро.

Според ERI обаче германските пилоти вземат средно около 106 хил. евро, като заплатите варират от близо 74 хил. евро за тези с 1–3 години опит до 132 хил. евро за пилоти с над осем години опит.

Във Великобритания годишната брутна заплата варира от приблизително 54 хил. евро за пилоти в начално ниво до около 173 хил. евро за тези с по-голям стаж.

От своя страна ERI посочва, че средно на Острова летците получават 90 хил. евро, като в района на Лондон цифрата скача до 115 хил. евро.

Според INSEE - официалната статистическа служба на Франция, средната месечна заплата през 2023 г. за “технически и търговски летателни офицери и ръководители в гражданската авиация” - категорията, в която попадат и пилотите на авиокомпании, е 9300 евро, или около 111,6 хил. евро годишно. От ERI посочват обаче, че средно за година на френските пилоти се плащат почти 88 хил. евро, като при по-опитните достига до 109 хил. евро.

Страните от Източна и Южна Европа са изправени пред предизвикателства при предлагането на конкурентни заплати за пилотите, става ясно от данните. Средната заплата за пилоти на авиокомпании в Португалия например е 60 хил. евро, а в Гърция цифрата е малко по-ниска - 56,5 хил. евро. И в двете страни обаче опитните летци печелят малко над 70 хил. евро годишно.

В Полша средното възнаграждение е около 50 хил. евро, докато в Чехия е 48 хил. евро.

Заплатите в Румъния са значително по-ниски

- средно 32,2 хил. евро. Въпреки това за пилоти с повече от осем години опит доходите в северната ни съседка могат да достигнат до около 40 хил. евро годишно.

Според компанията за авиационно обучение BAA Training Aviation Academy заплатите на пилотите се увеличават най-вече поради нарастващия глобален недостиг на пилоти. При други работни позиции в авиацията обаче не се наблюдава подобна тенденция, като на редица места в Европа и по света стачки на служители парализират сектора.

Преди месец в Канада например над 10 хил. работници от “Еър Канада” напуснаха сградите на компанията в знак на протест. В крайна сметка се стигна до споразумение, като стюардеси и стюарди се пребориха за увеличение на заплатите между 8 до 12%.

В Европа стачките продължават, като се очаква авиодиспечерите във Франция да спрат работа на 18-19 септември. В Португалия също е планирано наземният персонал да преустанови работа на 19-22 септември, 26-28 септември, както и още редица дати до края на годината. Подобни протестни действия от работници се очакват и в Италия на 26 септември.