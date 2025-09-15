Тръмп настоява за преминаване към шестмесечно отчитане на компаниите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоя Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) да прекрати практиката за задължително тримесечно финансово отчитане на компаниите и да въведе шестмесечен график, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Според Тръмп компаниите не бива да бъдат принуждавани да публикуват резултати всяко тримесечие, като шестмесечната схема според него ще спести време и средства и ще позволи на ръководствата да се концентрират върху управлението на бизнеса. „След одобрение от Комисията компаниите и корпорациите вече няма да бъдат принуждавани да докладват на тримесечна база, а на шестмесечна“, написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл" (Truth Social). По думите му това ще съкрати разходи и ще даде възможност на мениджърите да насочат вниманието си към дългосрочни стратегии.

Комисията не отговори веднага на запитване за коментар от страна на Ройтерс.

Тръмп сравни системата за отчетност в САЩ с тази в Китай, като заяви, че според него моделът в Пекин е по-ефективен и рентабилен за предприятията.

По време на първия си мандат Тръмп вече предложи промяна на практиката за тримесечно отчитане. През 2018 г. комисията поиска мнения от обществото за възможността да се намери баланс между намаляването на административните разходи и гарантирането, че инвеститорите разполагат с достатъчно информация. Тогава промяна не бе въведена.

Критиците на тримесечното отчитане смятат, че то насърчава прекомерно съсредоточаване върху краткосрочни резултати. Според тях преминаването към шестмесечно отчитане би позволило на компаниите да мислят по-дългосрочно, но носи и рискове.

"Макар че целта е да се стимулира по-дългосрочна ориентация, подобна промяна би увеличила несигурността на пазара и би могла да доведе до понижаване на оценките", коментира пред Блумбърг Брайън Ник, ръководител на портфейлната стратегия в "Нюейдж Уелт" (Newedge Wealth). Той добави, че движенията на фондовия пазар в сезона на отчетите може да станат по-резки, тъй като интервалите между публикуваните резултати ще са по-дълги.

Мат Малей от "Милър Табак енд Ко." (Miller Tabak & Co.) определи евентуалната промяна като "нож с две остриета". По думите му липсата на прозрачност ще затрудни инвеститорите, но в същото време ще позволи на мениджърите да се съсредоточат върху дългосрочния бизнес.

Не е напълно ясно дали промяната ще доведе до съществени икономии за компаниите. Според анализатори тя може да направи американските акции по-малко привлекателни за инвеститорите и да увеличи нестабилността на пазарите в краткосрочен план.

Инвеститорите често изтъкват, че една от причините американските акции да се търгуват при по-високи оценки спрямо други пазари е именно по-високото ниво на отчетност. По данни на "Лондон Сток Ексчейндж Груп" (LSEG) индексът S&P 500 се търгува при 24,3 пъти прогнозната печалба за следващите 12 месеца, докато европейският STOXX 600 се оценява на 15,28 пъти.

Американските дружества не винаги са били задължени да публикуват тримесечни резултати. През 1970 г. регулаторът постановява преминаване от полугодишно към тримесечно отчитане.