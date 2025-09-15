Нетаняху: Катар е начело на опитите за налагане на блокада на Израел

Катар е начело на усилията на група страни, опитващи се да наложат блокада на Израел, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от в. "Джерузалем пост".

Израел трябва да направи значителни инвестиции в "операции за влияние" в традиционните и социалните медии, за да противодейства на икономическата изолация, произтичаща от създавания му негативен имидж в чужбина, добави Нетаняху, цитиран от Ройтерс.

"В момента има воден от Катар опит от страна на различни страни и организации за налагане на блокада на Израел", каза Нетаняху. Той поясни, че "това включва, на първо място, медийна блокада, финансирана с огромни суми пари от Катар и други страни като Китай".

"През следващите години ще трябва да укрепим независимата си оръжейна промишленост, за да гарантираме самодостатъчност в производството на оръжия, боеприпаси и промишлен капацитет. Това ще ни позволи да пробием тази блокада", добави той.

Нетаняху каза в заключение, че опитите за изолация няма да бъдат успешни.

"САЩ, както и много други страни, са на наша страна. В момента обаче сме изправени пред специфично предизвикателство в Западна Европа. Работим активно и ще продължим да работим за премахването на тази блокада, точно както успешно преодоляхме военната блокада. Ще успеем да преодолеем и тази дипломатическа блокада."

"Намерението е да ни наложат блокада, подобна на тази, която наложи Иран, с надеждата, че тя ще ни унищожи. Ние преодоляхме това препятствие и всички може да видят това", каза още Нетаняху.

"Радвам се да видя най-голямата досега визита на американски конгресмени тук. Ние се борим с това, инвестираме значителни средства и ресурси, за да противодействаме на този аспект на блокадата", добави израелският премиер.

По-рано днес Нетаняху предупреди, че Израел трябва да се подготви за нова икономическа реалност, като подчерта, че страната "ще трябва да се адаптира към икономика с автономни характеристики". Той обясни необходимостта от защита на индустриите, които са от критично значение за националната сигурност, като отбеляза, че подкрепя свободния пазар, "но за да оцелеем, ще трябва да си осигурим възможността да произвеждаме сами това, което е необходимо за националната сигурност, особено оръжейната промишленост".

Той сравни ситуацията, в която се намира Израел, с Древна Гърция. "Ние сме Атина и Спарта, или може би Супер-Спарта. Нямаме избор", отбеляза Нетаняху. За целта обаче "трябва да се намали бюрокрацията", допълни той.

Израелският премиер каза също, че най-големите предизвикателства пред Израел са влиянието на радикалните мюсюлмански малцинства върху политиката на Европа спрямо Израел и инвестициите, направени от "враждебни страни като Катар, за да повлияят на глобалния дискурс".

Всичко това е довело Израел до "един вид (икономическа) изолация", добави Нетаняху.

Израелският опозиционен лидер Яир Лапид от своя страна заяви, че "това е смахнато изявление. Изолацията не е съдба, а резултат от погрешната и провалена политика на Нетаняху и неговото правителство. Те превръщат Израел в страна от Третия свят и дори не се опитват да променят ситуацията".

"Възможно е и друго", добави Лапид. "Израел може да се върне към успеха, да бъде обичан, с просперираща икономика от първия свят."

Група от 80 бивши служители на израелската Централна банка, Министерството на финансите и други икономисти заявиха, че решението на кабинета да окупира Газа ще бъде вредно както за Газа, така и за Израел. Те се позоваха на икономическите щети от огромните разходи за поддържане на военно присъствие и санкциите от Европа, които биха навредили на търговията, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.