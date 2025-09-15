ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съветът за сътрудничество в Персийския залив: САЩ ...

Двама цивилни са убити при руски атаки в Херсонска област

Снимка: Pixabay

Руските въоръжени сили обстрелваха днес следобед населените места Микилске и Билозерка в украинската Херсонска област, в резултат на което бяха убити двама цивилни, предаде Укринформ, като се позова на изявление на регионалната прокуратура в "Телеграм".

"Около 15:00 ч. (и българско време) на 15 септември руските войски обстрелваха с артилерия Микилске в Херсонска област. 73-годишен мъж, който по време на атаката се е намирал в двора си, е бил убит", се казва в изявлението.

Прокуратурата добави, че около 15:40 ч. в Билозерка руските сили са пуснали експлозиви върху автомобил, при което мъжът в колата е загинал, пише БТА. 

Украинските следователи и прокурори продължават да документират военните престъпления, извършени от руските сили, отбелязва Укринформ.

