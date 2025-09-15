Вселенският патриарх е на посещение в САЩ, ще се срещне с Тръмп

Вселенският патриарх Вартоломей, духовният водач на православните християни, е първото си посещение от четири години в САЩ, където по-късно днес е предвидено да се срещне с президента Доналд Тръмп и да бъде удостоен с почести за дейността си в защита на околната среда, предаде Асошиейтед прес.

Той пристигна вчера във Вашингтон и има насрочени различни срещи в страната до 25 септември.

Вселенският патриарх е смятан за пръв сред равни сред предстоятелите на Православните църкви заради ролята си като патриарх на Константинопол - столицата на Византийската империя (сега Истанбул). Тази роля обаче не му дава властта, с която разполага папата в Римокатолическата църква, отбелязва АП, цитирана от БТА.

Вселенският патриарх е глава на малката православна общност в Турция. Той също така ръководи някои православни общности в чужбина, като Гръцката православна архиепископия в Америка и някои по-малки юрисдикции в САЩ.

Познат като "Зеления патриарх" заради активната си дейност в сферата на опазването на околната среда, Вартоломей ще получи престижната награда "Темпълтън" на 24 септември в Ню Йорк. Наградата се присъжда за постижения в областта на науката и духовността. Вартоломей е силен застъпник за опазването на околната среда и осъжда замърсяването, обезлесяването и други "екологични грехове", отбелязаха от фондация "Джон Темпълтън".

Срещата му с Тръмп може да засегне и някои политически въпроси. Вартоломей е силен поддръжник на Украйна и през 2019 г. призна за автокефална Православната църква на Украйна, което накара Руската православна църква да обяви, че общението между нея и Константинопол е прекъснато. Вартоломей също така критикува остро руския патриарх Кирил заради подкрепата му за инвазията в Украйна, посочва АП.

Драга потенциална тема за дискусия може да бъде статутът на християните в Турция. Православната църква отдавна призовава за повторно отваряне на семинария, затворена от турското правителство през 1971 г., и изразява съжаление за превръщането на църкви от византийската епоха в джамии.

Вселенският патриарх Вартоломей ще присъства на отделни събития в негова чест, организирани от турския и гръцкия посланици в САЩ. Посещението му включва и различни други публични изяви, сред които посещения на православни църкви в районите около Вашингтон и Ню Йорк.

По време на предишното си посещение в САЩ през 2021 г. той се срещна с тогавашният президент Джо Байдън и двамата обсъдиха въпроси като климатичните промени и религиозната свобода. По време на това посещение Вселенският патриарх Вартоломей бе подложен на лечение заради запушена артерия, след като по-рано бе хоспитализиран. Православните християни, наброяващи около 200 милиона, съставляват втората по големина християнска общност след католиците.