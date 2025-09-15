ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Националите чакат голям съперник за купа "Дейвис"

Британски изтребители ще пазят небето над Полша

Изтребители "Тайфун" КАДЪР: Екс/@intermarium24

Британски изтребители ще извършват мисии за въздушна отбрана над Полша, за да противодействат на въздушните заплахи от Русия, включително дронове, като част от мисията "Източен страж" (Eastern Sentry) на НАТО, съобщи днес правителството на Великобритания, цитирано от Ройтерс и БТА. 

Агенцията отбелязва, че това съобщение идва след навлизането на руски дронове в полското въздушно пространство миналата седмица.

Изтребители "Тайфун" на Кралските военновъздушни сили ще се присъединят към съюзническите войски, включително от Дания, Франция и Германия, за да подсилят отбраната и

възпиращия ефект на НАТО по източния ѝ фланг, се казва в изявлението на британското правителство.

Британските изтребители ще летят на мисии над територията на Полша през следващите дни, се казва още в изявлението.

