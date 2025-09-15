Бивш федерален прокурор съди администрацията на Тръмп за уволнението си

Бившата федерална прокурорка Морийн Коми, която заведе наказателни дела срещу сътрудничката на Джефри Епстийн - Гилейн Максуел - и музикалния магнат Шон "Диди" Кумс, съди администрацията на американския президент Доналд Тръмп за внезапното си уволнение през юли, предаде Ройтерс, като се позова на съдебни документи от днес.

Коми, най-голямата дъщеря на бившия директор на ФБР и дългогодишен противник на Тръмп - Джеймс Коми, заявява в иск, подаден във федералния съд в Манхатън срещу министерството на правосъдието и канцеларията на президента, че не ѝ е била посочена никаква причина за нейното уволнение.

"Ответниците уволниха г-жа Коми единствено или главно защото баща ѝ е бившият директор на ФБР Джеймс Б. Коми", пишат адвокатите на Морийн Коми в съдебния иск.

Министерството на правосъдието не е отговорило за момента на искането на Ройтерс за коментар.

Съдебното дело на Коми може да постави на изпитание способността на сегашната американска администрация да уволнява бързо прокурори, тъй като критиците на президента републиканец предупреждават, че той се опитва да политизира ведомството, пише БТА.

Министерството на правосъдието уволнява прокурори, които са работили по съдебни дела, свързани с Тръмп или с политическите му съюзници. Тръмп и неговите съюзници твърдят, че ведомството е било "използвано като оръжие" срещу консерваторите по време на администрацията на бившия президент демократ Джо Байдън.

Това би могло да послужи и като тест дали администрацията може да предприеме действия срещу прокурори, които не са политически назначения и чиято кариера във ведомството често е изградена при управлението както на републиканци, така и на демократи.

Бившата федерална прокурорка Коми моли съда да я възстанови на предишната ѝ длъжност в прокуратурата на Манхатън, която отдавна се ползва с необичайно равнище на независимост от служителите на министерството на правосъдието във Вашингтон.