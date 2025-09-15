Туск: Дрон летя над правителствени обекти във Варшава, двама беларуси са задържани

Полската Служба за държавна защита (SOP) неутрализира тази вечер дрон, летящ над чувствителни правителствени обекти като улица "Паркова" и двореца "Белведере" във Варшава, съобщи премиерът Доналд Туск в социалната платформа "Екс" на фона на засиленото напрежение в региона след неотдавнашните нарушения на въздушното пространство на Полша, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Двама беларуски граждани са задържани заради инцидента, а полската полиция разследва обстоятелствата около случилото се, добави Туск.
Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu.— Donald Tusk (@donaldtusk) September 15, 2025