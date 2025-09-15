ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съветът за сътрудничество в Персийския залив: САЩ ...

Рубио ще изрази подкрепата на САЩ за суверенитета на Катар при посещението си

Марко Рубио СНИМКА: Екс/SenMarcoRubio

При посещението си в Катар утре държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще изрази подкрепата на Вашингтон за суверенитета на страната от Залива, след като миналата седмица Израел нанесе удар по намиращите се в нея лидери на "Хамас", предаде Франс прес, като цитира американския Държавен департамент.

"Държавният секретар Рубио ще заяви отново пълната подкрепа на САЩ за сигурността и суверенитета на Катар след израелското нападение в Доха", заяви говорителят на Държавния департамент Томи Пигът, докато Рубио се срещаше с израелски лидери в Йерусалим, пише БТА.

Марко Рубио СНИМКА: Екс/SenMarcoRubio

