ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Има ли наистина храни с отрицателни калории и отсл...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21303225 www.24chasa.bg

Съветът за сътрудничество в Персийския залив: САЩ да използва влиянието си, за да възпре Израел

1932
Джасем Албудайуи КАДЪР: Екс/@DohaForum

Шестте монархии от Съвета за сътрудничество в Залива (ССЗ), които се срещнаха в Доха, призоваха САЩ да "използват влиянието си", за да възпрат Израел, след израелското нападение срещу лидери на "Хамас" в катарската столица, предаде Франс прес, цитирана от БТА,

"Очакваме от САЩ, нашия стратегически партньор, да използва влиянието си върху Израел, за да сложи край на подобни действия", заяви на пресконференция в Доха Джасем Албудайуи, генерален секретар на ССЗ.

В организацията участват Саудитска Арабия, ОАЕ, Бахрейн, Катар, Кувейт и Оман, припомня АФП.

Джасем Албудайуи КАДЪР: Екс/@DohaForum

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Петър Трендафилов: Застраховката не е лукс, а стълб във финансовата стабилност (ВИДЕО)