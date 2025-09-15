ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Има ли наистина храни с отрицателни калории и отсл...

Джоан Роулинг: Ако смятате, че политическите опоненти трябва да бъдат наказвани с насилие или смърт, вие сте терорист

Джоан Роулинг КАДЪР: Екс/@jk_rowling

Ако смятате, че политическите опоненти трябва да бъдат наказвани с насилие или смърт, вие сте терорист. Това пише авторката на „Хари Потър" Джоан Роулинг в своя публикация в социалната мрежа "Екс".

"Ако смятате, че свободата на словото е за вас, но не и за вашите политически опоненти, вие сте нелиберален.

Ако никакви противоречащи доказателства не могат да променят вашите убеждения, вие сте фундаменталист.

Ако смятате, че държавата трябва да наказва хората с противоположни възгледи, вие сте тоталитарист", гласи още публикацията ѝ. 

