ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Когато МВФ огледа под лупа икономиката ни на прага...

Времето София 22° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21303430 www.24chasa.bg

Съд блокира опита на Тръмп да уволни Лиса Кук от управата на Федералния резерв

1360
снимка: Ройтерс

Американски апелативен съд постанови днес, че членът на управителния съвет на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ Лиса Кук, неотдавна уволнена от президента Доналд Тръмп, може засега да остане на поста си, в навечерието на ключова среща по паричната политика, предаде Франс прес и БТА.

Решението позволява на Лиса Кук, обвинена от правителството на Тръмп, че е излъгала, за да получи ипотечни кредити, да участва днес и утре в това важно заседание за основните лихвени проценти.

След като Тръмп отстрани Кук, тя оспори решението му в съда. Тръмп каза, че скоро ще има "мнозинство" в централната банка, за да наложи по-ниски лихви. Това стана повод за опасения относно запазването на независимостта на УФР, смятано по традиция за ключово важно за стабилността на финансовата система.

Очаква се правителството на Тръмп да оспори решението на апелативния съд за оставянето на поста ѝ на назначената от предишния президент Джо Байдън високопоставена служителка пред Върховния съд, отбелязва Ройтерс.

снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Петър Трендафилов: Застраховката не е лукс, а стълб във финансовата стабилност (ВИДЕО)