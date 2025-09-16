ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама са убити при руски удари в Запорожка и Николаевска област

1220
Удар в Запорожка област Снимка: Ройтерс

Двама души бяха убити при руски въздушни удари в Запорожка и Николаевска област в Южна Украйна, съобщиха днес местните власти, цитирани от Франс прес. Агенцията отбелязва, че това се случва в момент, когато европейците се опасяват от ескалация на конфликта.

"Един човек е бил убит по време на атаката", заяви ръководителят на областната военна администрация на Запорожка област Иван Федоров в "Телеграм", като уточни, че спасителни екипи работят на място.

"Броят на ранените при вражеската атака срещу Запорожка област е девет души", написа той в друго съобщение.

Областният управител на Николаевска област Виталий Ким съобщи за един загинал там, предаде БТА.

"Преди няколко часа руснаците атакуваха ферма в община Черноморска. Един мъж, тракторист, беше убит, докато работеше на полето", написа служителят в "Телеграм".

Ударите идват на фона на застой в преговорите за мирно уреждане на конфликта, който продължава повече от три години и половина, посочва АФП.

