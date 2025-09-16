Анализатори: Европа закъсня с отговорите си на руските дронове в Полша и Румъния

Реакцията на Полша на руските дронове е закъсняла, заяви анализаторът Ивайло Йорданов пред Нова тв. Още когато през 2022 г. започнаха инцидентите с дронове, Европа трябваше ясно да заяви, че всеки нарушил въздушно пространство на натовска държава, ще бъде строго санкциониран, каза той. Днес това закъснение на отговора на руските дронове се тълкува като неспособност на Европа да реагира на заплахата от Русия.

Не бих си вадил сериозни изводи за промяна към войната в Екрайна от заявлението на Доналд Тръмп, който нарече Русия "агресор". Той наричаше войната в Украйна война на Байдън и Зеленски. В момента Тръмп делегира отговорности на Европа, като я призовава да преустанови покупките на горива от Русия. Засега Унгария и Словакия остават най-големите клиенти на Русия за покупка на гориво, но ЕС е намалил десетки пъти търговията с Русия.