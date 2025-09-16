ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Когато МВФ огледа под лупа икономиката ни на прага...

Времето София 22° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21303591 www.24chasa.bg

Навършват се 6 месеца от трагедията в Кочани

1556
Пожарът в дискотека "Пулс" в Кочани, РС Македония СНИМКА: МКД.МК

Днес се навършват 6 месеца от безпрецедентната трагедия в Кочани, която отне живота на 62 млади хора, а над 200 бяха ранени.

На 16 март тази година пожар изпепели нощния клуб "Пулс" в града в Северна Македония. Дискотеката е функционирала незаконно в продължение на години под закрилата на власти от различни партии в Северна Македония.

Досега няма нито една влязла в сила осъдителна присъда. Обвинителният акт е насочен срещу десетки лица и фирми, включително собственика на сградата, пише bTV.

Прокуратурата привлече общо 46 обвиняеми за тежки престъпления срещу обществената безопасност, но съдебният процес се проточи и резултати липсват.

Пожарът в дискотека "Пулс" в Кочани, РС Македония СНИМКА: МКД.МК

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Петър Трендафилов: Застраховката не е лукс, а стълб във финансовата стабилност (ВИДЕО)