Когато МВФ огледа под лупа икономиката ни на прага...

Двама индийци нападнаха и изядоха питон, арестуваха ги

Питон Снимка: Pixabay

Двама мъже са арестувани в индийския щат Керала за нападение и изяждане на питон, съобщи The Times of India.

Единият от задържаните е на 40 години, другият е на 37 години. Служители на горското стопанство твърдят, че са намерили питона на каучукова плантация близо до селото си. Успяли са да убият змията. След това мъжете я занесли у дома и са сготвили къри от него.

Горското стопанство научило за нападението срещу питона. Негови служители извършили претърсване и иззели части от змията и приготвеното ястие. Образувано е дело за нарушение на Закона за защита на дивата природа на Индия, пише bTV.

