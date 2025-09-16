Румъния засега не подкрепя установяването на зона забранена за полети в Украйна

Румънският президент Никушор Дан заяви, че страната му по-скоро не би подкрепила предложение за установяване на зона забранена за полети над Украйна, съобщи Аджерпрес и БТА.

Дан обаче уточни, че в зависимост от по-нататъшното развитие на ситуацията Румъния би могла да преосмисли позицията си.

„Имахме начални дискусии по този въпрос с хора от националния държавен апарат, съветници, хора от армията, специалисти по външна политика. За момента ние по-скоро не бихме (подкрепили установяването на зона забранена за полети над Украйна). Според по-нататъшното развитие на ситуацията обаче ние може да променим позицията си (…) Има международни обичаи, свързани с това както означава да си в един конфликт или да не си. И по този конкретно въпрос повечето експерти смятат, че ако направим това, по някакъв начин ще влезем в конфликт“, каза Никушор Дан пред частната телевизия Антена 3.

В понеделник бившият руски президент Дмитрий Медведев заяви, цитиран от ДПА и Ройтерс, че Русия би възприела установяването на зона, забранена за полети, над Украйна от НАТО като обявяване на война. „Реализирането на провокативната идея на Киев и други идиоти да създадат зона, забранена за полети, над Украйна, и да позволят на страните от НАТО да свалят нашите дронове, ще означава само едно: война на НАТО с Русия“, написа руският политик в своя канал в „Телеграм“.

След като миналата седмица руски дронове нарушиха полското въздушно пространство, НАТО разположи допълнителни изтребители по източната си граница. Това предизвика нова дискусия в Европа за разширяване на защитата към западната част на Украйна и за сваляне на руски дронове или ракети, които навлизат в тази зона.